Bunlar da kış kuzuları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kış mevsiminde dünyaya gözünü açan kuzular annelerinin yanından hiç ayrılmazken sevimlilikleri ile görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde yaşayanlar balıkçılığın yanı sıra tarım ve hayvancıkla da uğraşıyor. Mahalle sakinleri büyükbaşın yanı sıra küçükbaş hayvan da yetiştiriyor. Yaz döneminde göl üzerindeki salındığı adada yaşam süren koyun sürüleri, kış mevsimi geldiğinde ise sahipleri tarafından yerleşim merkezine getirilerek burada göl kıyılarında sazlıklar arasındaki otlak alanlarda yayılıp besleniyor.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Cevdet Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayvancılığın da yerleşim merkezinde yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Kendisinin de büyükbaş hayvanların dışında koyun sürüsü yetiştiriciliği yaptığını anlatan Erdoğan, 30 koyunu bulunduğunu bunların arasında dünyaya gözlerini kısa süre önce açan 4 tane kuzunun olduğunu da belirtti. Bu yıl kış döneminde hava şartlarının uygun gittiği günlerde koyun sürülerinin gündüz saatlerinde ağılları yerine daha çok göl kenarındaki açık alanlara çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Öğlen saatlerine doğru ağıllarından çıkardığımız koyunlarımız 4-5 saat süreyle otlakiyede besleniyor. Su ihtiyaçlarını da göl sularından sağlıyorlar. Koyunlarımızın içinde 4 kuzumuz da bulunuyor. Bunlar bizim için can dost, anneleri onları emzirerek besliyor. Koyunlarımız sadece bahar mevsiminde değil böyle kış dönemlerinde de kuzulayabiliyor. Kış kuzularımız sevimlilikleri ve hareketlilikleri ile etraflarına neşe saçıyorlar. Koyunlarımızı da gündüzleri açık alanda beslerken, ağıllarına götürüp yemle takviye ediyoruz. Koyunlarımız yaz döneminde adada yaşam sürerken, kış döneminde ise mevsim şartlarından dolayı evlerimizin ağıllarında kalıyor. Koyunların yanı sıra besihanelerimizde 70'e yakın büyükbaş hayvanımız da bulunuyor. Onların da içlerinde küçük buzağılarımız var. Buzağıları da gündüzleri yayılım ve su içmeleri için göl kenarına bırakıyoruz" diye konuştu.