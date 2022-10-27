“Türklerin Mirası Projesi” çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi” Özbekistan'da açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı anısına ve hedeflenen “Türkiye Yüzyılı” vizyonu bağlamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından kardeş ülke Özbekistan'da “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi” açıldı. Türkiye Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkent Taşkent'teki Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi salonunda sanatseverlerle buluşan sergi ile tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı Türk Milletinin kültürel ve sanatsal değerleri dünyaya tanıtılıyor. Sergi, Türk ve İslam medeniyeti üzerine kültür ve yayın hayatına onlarca eser kazandırmış olan Konya Selçuklu Belediyesi'nin “Tarihi hafızanın muhafazası” için sunduğu önemli kaynak niteliği taşıyor. Sergide; Büyük Selçuklu coğrafyasında yer alan 21 ülkedeki önemli eserlere ait “Türklerin Mirası Projesi” çerçevesinde çekimleri yapılan 50 adet fotoğraf ve tamamı Selçuklu Belediyesi çini atölyesinde yapılan Selçuklu dönemine ait eserlerin replikasından oluşan 29 adet çini ürün yer alıyor.

"Türklerin Mirası Projesi" çerçevesinde fotoğraf ve çini eserleri sergisini, Taşkent Büyükelçiliği ile kardeş Özbekistan'da açmanın kıvancını yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlendiğimiz bu serginin, 2 ülke arasında dostluk ve kardeşlik nişanesi olduğuna ve ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

“Türkler konulu en büyük kültür projesini hayata geçiriyoruz”

Selçuklu Belediyesinin kültür ve yayın hayatına bugüne kadar birçok önemli eser kazandırdığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Şanlı tarihimizi geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında protokolünü imzaladığımız ve Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen “Türklerin Mirası” projesi ile bu çalışmalarımızı taçlandırmak, tarihe şerh düşmek için faaliyetler yürütüyoruz. Bu proje; 18 bölüm belgesel, 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Projenin ilk etabı 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayından oluşuyor. Proje külliyatında yaklaşık 100 ilim insanımızın makalesi yer alacak ve 36 ayrı ülkeden eserlerin görselleri kullanılacak. Proje çerçevesinde; Tarih Öncesi Türk Kültürü, etkileşim sağlanan ülkeler, mimari eserler esas alınmakla birlikte sosyal hayat, kültür, tarih ve medeniyete katkı konuları ele alınacak. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin “Türkler” konulu en büyük kültür projesi niteliği taşıyacak ve 29 Ekim 2023'tarihine kadar tamamlanacaktır. Açılışın yapacağımız “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi”ni de bu çerçevede gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum”

Selçuklu Belediyesinin kültür hayatına onlarca eser kazandırmış bir kurum olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Tarihi hafızanın muhafazası için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar “Konya Kitabeleri”, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğümüz “İpek Yolu Konakları Anadolu Selçuklu Hanları”, “Selçuklu Taç Kapıları” külliyatını yayın hayatımıza kazandırarak, okuyucu, araştırmacı ve meraklıları ile buluşturduk. Selçuklu Medeniyetine yönelik olarak yürüttüğümüz projeleri himaye eden, bizi yüreklendiren, ülkemize ve medeniyetimize yakışan işlerde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Projelerimiz ve bu sergide emeği geçen tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlara vesile olması dileklerimle katılımlarınız için tekrar teşekkür eder, selam ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı Akmal Nuriddinov, yaptığı konuşmada, Özbekistan-Türkiye dostluğunun açık bir örneği olan serginin, iki ülke halkları ve sanatçıları arasındaki ilişkileri daha da pekiştireceğini belirtti.

Selçuklu Belediyesinin etkin çalışmalarının yanında ecdadın emaneti olan kültürel mirasın ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkılar sağladığını belirten Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediyenin farklı coğrafyalarda varlık göstermesi, dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin önemli olduğunu belirterek emeği geçenleri kutladı.

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ise bu sergide ortak tarihi yansıtan eserlerin sergilendiğini ifade ederek serginin, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.