Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Konya'da başladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisi Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seremonide konuşan Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, "Şu anda Türkiye Büyükler Şampiyonlarını, derece alanlarını seçiyoruz. Bunlar bir nebze ülkemizi yurt dışında her türlü müsabakada temsil edip al bayrağımızı göklere çekecek, İstiklal Marşımızı söyleyecek gençlerimizin seçimidir. Tabii bunlar kademeli gidiyor bildiğiniz gibi. Burada derece alanlar daha sonra uluslararası mücadelelerde kendileri göstermek isteyecekler. Oradaki performanslarına göre de en seçkin sporcularımız olarak en seçkin müsabakalarda, olimpiyat başta olmak üzere ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşayacaklar ve sonunda da inşallah İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletecekler” şeklinde konuştu.

"En büyük hedefimiz İstiklal Marşımızı okutmak"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, "Bugün Konya tam bir gençlik ve spor şehri. 150 binden fazla lisanslı sporcusuyla, 102'den fazla madalyasıyla ve daha sayamayacağımız, rakamla ifade edemeyeceğimiz bir sürü özelliğiyle Konya spora Türkiye'de en yüksek desteği veren, sporla en içselleşmiş illerimizden biri. Ve biz biliyoruz ki gençlerimizin şuurlu olması, ahlaklı olması, yeni Türkiye'nin vizyonuna yüzde 100 uyan bir durum. Bizler genç sporcularımızın başarılı olabilmesi için elimizden gelen her desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ise, “Türkiye Taekwondo Federasyonu 450 bin sporcu, 96 bin aktif sporcu, 81 il 300 ilçede faaliyet gösteren dünyada en başarılı federasyonlarımızdan biridir. Bu federasyonumuz güçlü ve başarılı bir ailedir. En büyük hedefimiz ve görevimiz dünyada ve Avrupa'da, olimpiyatlarda al bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletmektir. Bu hedefler doğrultusunda bugün Konya'da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasını gerçekleştirmekteyiz. Bugün salonumuzda bulunan gençlerimiz yarından sonra bir hafta sonra 10 gün sonra yapılacak olan uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme adına buradaki il seçmeleri başlattık ve devamını sağlıyoruz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar karşılıklı olarak plaket takdiminde bulundu. Ayrıca protokol üyelerince kendi branşlarında başarılı olan sporculara madalya verildi.