Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 13-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası karşılaşmaları Konya'da başladı. Karatay Spor ve Kongre Salonu'nda düzenlenen turnuvaya erkek ve kızlarda toplamda 16 siklette 2 bin 100 sporcu katılıyor.

Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Konya'da bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Metin Şahin, federasyon olarak 2022 yılında yapılan uluslararası organizasyonlarda 96'sı altın, 88'i gümüş ve 139'u bronz olmak üzere 323 madalya kazandıklarını belirterek, “Ay-yıldızlı tekvandocularımız 323 madalyanın dağılımı olarak dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş, 3 bronz toplam 10, Avrupa şampiyonalarında 15 altın, 10 gümüş, 12 bronz toplam 37, uluslararası turnuvalarda ise 80 altın, 72 gümüş, 124 bronz toplam 276 madalya elde etti. Bu kadar önemli organizasyonun arka arkaya olması sporcularımızın performanslarında zaman zaman dalgalanmalara yol açtı. Yıl sonu muhasebesine baktığımızda ise Paris 2024 yolunda hesaplarımızın tuttuğunu söyleyebiliriz. Yılın ilk bölümünde tüm kategorilerde takım halinde Avrupa şampiyonu ve yılın son organizasyonu olan Grand Prix finalinde elde ettiğimiz sonuçlar bizi avantajlı hale getirdi. 2022'ye güzel bir nokta koyduğumuzu düşünüyorum. Elbette hedefimiz Paris 2024. Hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlara rekor sayıda katılım yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Temsil sayımızı artırmaya çalışacağız”

Sporcuların şu anda sıralamalarında çok iyi yerlerde bulunduğunu söyleyen Başkan Şahin, “Bu süreçte 2023 yılı bizim için belirleyici olacak. Bugün Türkiye Şampiyonası ile başlayacağımız maratonda Şubat ayında ülkemizde önemli organizasyonlar yapacağız. Turkish Open'ın 10.'sunun yanı sıra G-2 kategorisinde President Cup İstanbul'da düzenlenecek. Bu organizasyonlar milli takım havuzumuz ve tüm sporcularımızın uluslararası tecrübe kazanmaları noktasında çok önemli olacak. Yıl içinde başta Dünya Şampiyonası olmak üzere önemli organizasyonlarda mücadele ederek Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil sayımızı artırmaya çalışacağız. Hedefimiz Paris'e tüm zamanların rekorunu kırarak gidebilmek. Bugün başlayan Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda 2 bin 100 sporcu ve paydaş katılımcılarıyla beraber 4 bine yakın insan 1 hafta boyunca hem tekvando hem paralimpik tekvandoda yarışmalarda bulunacak. Bu yarışmaların Konya'da yapılmasındaki en büyük sebeplerden birisi, Konya'nın 2023 yılında Dünya Spor Başkenti ilan edilmesidir. İslami Dayanışma Oyunları'nda başlayan süreçle beraber Konya'nın olimpik bir şehir, spor şehri olarak anılması noktasında tüm dünyada kabul görmesi ve bu kabulün devamı noktasında çalışmalara katkıda bulunmak için yılın ilk büyükler tekvando şampiyonasını Konya'da düzenlemeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, Konya'nın her alanda olduğu gibi sporda da örnek sporcuların yetiştiği ve büyük spor organizasyonlarının yapıldığı kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, “2023 Dünya Spor Başkenti olan Konyamız bugün de Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktadır. Ben özellikle bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesine vesile olan federasyon başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.