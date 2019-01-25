Konya'da 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 72 ilden bin 568 sporcunun katıldığı Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Erkek ve kadınlarda 8'er kategoride yapılan şampiyonada 72 ilden bin 568 sporcu mücadele etti. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"2019 yılı olimpik milli takımlarımız için çok çok önemli bir puan toplama yılı olacak"

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, “Türkiye Tekvando Şampiyonalarını bitirdik, hem gençler kategorisinde hem büyükler kategorisinde. Şampiyonalar gayet güzel ve verimli geçti. Burada dereceye giren, ilk 16'ya giren sporcularımız sikletlerinde Turkish Open Şampiyonası'nda temsil edecekler. Ayrıca ülkemizde yapılacak olan Avrupa Tekvando Kupası müsabakasında da gençlerimiz yarışma fırsatı bulacaklar. Kota almaya çalışacaklar, ekstra Avrupa Şampiyonaları için yıldızlar ve gençler kategorisinde. Özetle önümüzdeki yıl olimpik milli takımlarımız için çok çok önemli bir puan toplama yılı olacak. İnşallah hedef olimpiyatlara katılımı en yüksek şekilde sağlayıp orada madalya almak. Önümüzdeki yıl bayağı yoğun geçecek. Bu yoğunluğun ilk basamağını Konya'da yaşadık. Türkiye Şampiyonalarıyla açılış yaptık. Uluslararası müsabakalarla çocuklar ikinci ve üçüncü sınavlarını orada vererek devam edecek. İnşallah hem Türk sporu için hem Türk tekvandosu için bu yıl güzel ve iyi geçer" ifadelerini kullandı.