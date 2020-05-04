Büyükşehir 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda 12 ekip, 24 personel görev alıyor. Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan larva ekipleri haşere üreme alanları olan su birikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre biriktirme alanları gibi yerlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyor.

Personele biyolojik eğitimler veriliyor

Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve eğitim çalışmaları kapsamında periyodik olarak dersler veriliyor. İlaçlama ekipleri almış oldukları eğitimlerle kullanılan ilaçların doğa için yararlı olan canlılara zarar vermemesine ve doğada kalıntı bırakmayan biyolojik ajanların kullanılmasına özen gösteriyor. Ekipler; haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlardan özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini, çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine koyarak açıkta bırakmamalarını ve su birikintilerinin akışını sağlamalarını istiyor.