Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası öğrencileri Konyalı gençlerle buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, eğitimlerini Konya'da sürdüren farklı ülkelerden öğrencilerle Konyalı lise öğrencilerinin bir araya geldiği “Uluslararası Kültür Tanıtım Programları” gerçekleştiriyor. Konya'da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği ile birlikte Konya'da öğrenim gören misafir öğrencilerle Konyalı öğrencilerin kaynaşması için örnek bir uygulama başlatıldı. Konya'da eğitimlerini sürdüren farklı ülkelerden lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin kültürel entegrasyonu hızlandırmak ve Konyalı lise öğrencilerinin farklı kültürleri yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Uluslararası Kültür Tanıtım Programları”nın ilki Karatay Ali Rıza Bahadır Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Farklı kültürlerin bir araya gelerek kaynaşması için hazırlanan ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Konya'da eğitim gören; Endonezyalı, Malili, Sudanlı, Kırgızistanlı, Suriyeli, Pakistanlı ve Filistinli öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek müzik, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle kendi kültürlerini Konyalı öğrencilere aktardı. Ülkelerini Konya'da tanıtan uluslararası öğrenciler bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken; Konyalı gençler de farklı coğrafya kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi önümüzdeki günlerde farklı okullarda da programlar yaparak dünya öğrencilerini Konyalı gençlerle buluşturmaya devam edecek.