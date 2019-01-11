Büyükşehir, Konya'daki Basın-Yayın çalışanlarını buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Konya'nın 31 ilçesinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya'nın 31 ilçesinde görev yapan basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin özgür ve tarafsız basın olduğunu söyleyerek ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın insan haklarının, sosyal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

"Devletin geleceğini hedef almak gazetecilikle bağdaşmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, gazetecilerin kamu yararı gözetmesi gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye'de yasalar herkes için bağlayıcı. Devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz. Devlet sırlarını yasa dışı yollarla ele geçirmek, tahrip etmek dünyanın hiçbir yerinde 'gazetecilik faaliyeti' olarak tanımlanmaz. Unutmayın ki basın özgürlüğünü en iyi şekilde sağlamak konusunda birtakım yasal düzenlemeler gibi, basın mensuplarının meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uymaları da son derece önemlidir" dedi.

"Konya basınının seviyesi ve kalitesi çok yüksek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programa gösterdikleri ilgi ve katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Başkan Altay, “Yalnızca çağımızın değil, kapsam alanı gereği her çağın en dinamik mesleklerden biri olan gazetecilik, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yapıldığı takdirde kamuoyunu aydınlatan çok önemli bir meslek. Meslek hayatınız boyunca her an haber ve bilgi peşinde koşan siz gazeteciler, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görev de yapıyorsunuz. Bunu yaparken hem basın meslek ilkelerini gözetmek, hem kişilik haklarına saygı göstermek hem de dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizi doğru kullanmak ve korumak hem zor hem de kaçınılmaz bir sorumluluk. Konyamız da bu açıdan çok şanslı. Zira hem yayıncılık hem de içerik bakımından Konya basının seviyesi çok yüksektir kalitelidir” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendilerinin de gazeteciler gibi bir kamu görevi yürüttüklerini belirterek tek amaçlarının şehrin huzuru ve Konyalıların mutluluğu olduğunu dile getirdi. Programda konuşan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Mustafa Ekmekçioğlu, gazetecilerin varlığının toplum için çok değerli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında meslektaşlarını bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, basın kuruluşlarının kamu yararına çalıştıklarını belirterek, “Yılda bir defa bu şekilde bir araya gelebiliyoruz. Bizi bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Konya basınının Osmanlı Döneminde, Cihan Harbi'nde, Milli Mücadele Döneminde ve Cumhuriyetin her aşamasında Türkiye'de ekol olmuş bir noktada olduğunu söyledi.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, günümüzde elinde cep telefonu olan herkesin birer mobil gazeteci haline geldiğini, ekmeğini gazetecilik yaparak kazananların sayısının ise azaldığını belirtti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de, yaptığı konuşmada tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.