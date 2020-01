Büyükşehir Konya'daki basın-yayın çalışanlarını buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya'nın 31 ilçesinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Konya'nın köklü bir basın geçmişine sahip olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazeteleri, dergileri, radyoları, televizyonları ve haber siteleriyle Konya medyasının Türkiye'nin yerel medyasının lokomotifi konumunda olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazeteciliğin bilgi, kültür, yetenek, sosyallik ve aktivite gerektiren zor iş, bir meslek olduğunu ifade ederek, olağan dışı ve farklı olanın haber değeri kazandığı bir dünyada tutunabilmenin kolay olmadığına dikkat çekti.

“Konya'mız köklü bir basın geçmişine sahip”

Türkiye'de güçlü ve zengin bir medya çeşitliliği bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İnternet medyasıyla birlikte bu çeşitliliğin daha da arttığını görüyoruz. Konya'mız da köklü bir basın geçmişine sahip. Şehrimiz medyası değişen şartlar ve gelişen teknolojiye zamanında ayak uydurmasını bilmiş ve hep gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Gazeteleri, dergileri, radyoları, televizyonları ve internet haber siteleriyle Konya medyası ülkemiz yerel medyasının da lokomotifidir. Konya'da her dönem basın etik kurallarına uyulan bir medya yapılanması söz konusu olmuştur. Her Konyalı gibi Konya'da görev yapan gazeteciler de devletini, milletini, vatanını ve şehrini seven insanlardır. Konya'nın medyasının etik kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyet ve ilkeli duruşu tüm Türkiye'ye örnektir. Bu yönüyle Konya'mızdaki tüm basın-yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Hayatlarını devletine, milletine, şehrine ve mesleğine adayıp aramızdan ayrılan duayen gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, her yıl olduğu gibi bu yıl da basın emekçilerini unutmayarak bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, “Bütün çalışan gazeteci arkadaşlarımın gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Konya Basın Konseyi Başkanı Yusuf Gürbüz ise, “Konya basını adına sorunlarımızı inşallah siyasilerimiz ve belediye başkanlarımızla takip eder, hep birlikte güzel hizmetlere imza atarız” diye konuştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de, her geçen gün çalışan gazetecilerin sayısının artmasını diledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ahirete irtihal eden gazetecilere Allah'tan rahmet dilerken, bütün çalışan gazetecilerin gününü tebrik etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Dünyada bir yıl içinde kendisine ait üç günü olan tek bir meslek var; o da gazetecilik. Her yıl üç defa tebrikleşiyoruz. Bu da herhalde mesleğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hepinizin gününü kutlarım” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak, “En zor şartlarda görevinizi yapmak için gayret ediyorsunuz. Bu çerçevede yapılan işin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Sağlık, afiyet, huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Geçmişten bugüne bu şehirde büyük emekler vermiş ama aramızda olmayan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Şu anda birlikte olduğumuz gazetecilere de Cenabı Hak'tan sağlık, afiyet, huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gerçeklerin aktarılmasında her birinizin oldukça kıymetli emekleri var”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, kendilerini gazetecilerle buluşma fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, “Kamuoyunun bilgilendirmesinde ve kamuoyuna gerçeklerin aktarılmasında her birinizin oldukça önemli, kıymetli emekleri var. Bu yönüyle oldukça hassas bir mesleği icra ediyorsunuz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ederim” diye konuştu.