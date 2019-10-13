Büyükşehir, 'Sıfır Atık' projesine 110 pilot okulu dahil etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamanın kapsamı genişletilerek şehir merkezinde bulunan 110 pilot okul projeye dahil edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan Sıfır Atık Projesinin Konya'da kapsamını genişlettiklerini söyledi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binaları ve merkezlerde başlatılan uygulamaya 10 pilot okulun dahil edildiğini hatırlatan Başkan Altay, şimdi ise projeye dahil olan okul sayısını 110'a çıkardıklarını dile getirdi. Başkan Altay, proje kapsamında okullara; kağıt, plastik, cam, metal ve geri dönüşemeyen atık geri dönüşüm konteynırı, ekmek atık kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve atık pil kutuları yerleştirildiğini, geçici depo alanları oluşturulduğunu vurguladı. Başkan Altay, Türkiye genelinde başarıyla yürütülen proje nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Öğretmenlere ve idarecilere eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programıyla da, söz konusu çalışmaların ve toplanan atık miktarlarının kayıt altında tutulması için pilot okul öğretmenlerine ve idarecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi'nin nasıl çalışacağı hakkında bilgi verildi. Sıfır Atık Projesiyle türlerine göre kaynağında ayrı ayrı ve sistemli bir şekilde toplanan atıklar, öncelikle geçici atık depolama alanına, daha sonra belirli periyotlar halinde lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.