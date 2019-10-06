Büyükşehir Tiyatrosu, yeni sezonu açıyor

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonun ilk oyununda Dosteyevski'nin dünya klasiklerinden ‘Suç ve Ceza' ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Bilge Emin'in üstlendiği oyun, 7-8-14-15-21-22 Ekim tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatrosunun ikinci oyunu 11-12 Ekim'de sahnelenecek. Necip Fazıl Kısakürek'e ait ‘Reis Bey' adlı romandan uyarlanan oyun Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 15.00 ve 20.00'de ilk gösterimini yapılacak. Görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı ‘Reis Bey' adlı oyunun yönetmenliğini Özer Tunca üstleniyor. Annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceralarının anlatıldığı, yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan ‘Küçük Kara Balık' adlı oyun, 24-25-31 Ekim tarihilerinde saat 10.30 ve 13.30'da sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Çağatay Çiftçi üsteleniyor. 1668 yılında Fransız komedi yazarı Moliere tarafından yazılan ve aynı yıl sahnelenen ‘Cimri' adlı oyun Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenmeye bu sezon da devam edecek. 28-29 Ekim'de saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ilk gösterimi yapılacak oyun, Harpagon isimli çok zengin cimri bir adamın düştüğü gülünç durumları, tuhaf davranışlarını ve bundan çıkarılacak dersleri konu ediniyor. Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi - Konya Tren Garı ve online olarak http://sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sergileyeceği bu dört oyunun ardından Ocak ayı itibariyle yeni oyunlarla Konyalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.