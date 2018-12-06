Büyükşehir Turizm Zabıtası ziyaretçilere rehberlik ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri esnasında şehri ziyaret edecek misafirlere, yabancı dil bilen Turizm Zabıtası ile rehberlik ederek şehirden memnun ayrılmaları için gereken desteği sağlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri esnasında şehri ziyaret eden misafirlere rehberlik hizmeti vermeyi sürdürecek. Konya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirmeleri için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Turizm Zabıtası, Mevlana Türbesi ve çevresinde hizmetlerini sürdürüyor. Bünyesinde bulunan yabancı dil bilen personeller özellikle yurtdışından gelen yabancı misafirlere yol göstererek Mevlana Meydanı'nda ya da diğer turizm alanlarında yardımcı oluyor. Mevlana Kültür Vadisi alanı içerisinde turizm rehberleri ve zabıta ekipleri koordineli olarak çalışırken bölgedeki dilencilere yönelik de etkin faaliyet yürütülüyor. Bölgedeki işletmelere fiyat etiketi ve hijyen konusunda denetimler uygulayarak misafirlerin huzurla alışveriş yapmaları konusunda da yardımcı olan ekipler, Konya'ya gelenlerin memnun ayrılması için çalışmayı sürdürecek.