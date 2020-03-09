Büyükşehir'den çiftçiye fidan ve fide desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında Konya'da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla 31 ilçede fide ve fidan desteklerine büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Altay, 2020 desteklemeleri kapsamında Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı; ahududu, adaçayı, kekik ve çilek fidesi dağıtımına başladıklarını kaydetti. Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bugüne kadar toplam 41 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, aynı zamanda KOP İdaresi desteğiyle bugüne kadar 210 milyon liralık küçük ölçekli sulama yatırımı hayata geçirdiklerini vurguladı. 31 ilçede 122 bin çiftçi ve öğrenciye de tarımsal eğitim verdiklerini kaydeden Başkan Altay, çiftçiye ve üreticiye desteklerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 desteklemeleri kapsamında başvurularını aldığı Konya genelindeki bin 881 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli; 27 bin 600 asma fidanı, 8 bin 960 elma fidanı, 11 bin 280 yarı bodur kiraz fidanı, 3 bin 900 böğürtlen fidanı, 6 bin 120 vişne fidanı, 6 bin 150 ahududu fidanı, 6 bin adaçayı, 3 bin kekik, 2 milyon 744 bin çilek fidesi ile 41 bin 160 kilo malç naylonu dağıtımı yapıyor.