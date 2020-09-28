Büyükşehirden Ereğli'ye 165 kilometre mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Ereğli'ye 29 kilometre mahalle yolu kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında ilçeye yapılan mahalle yolu uzunluğunun yaklaşık 165 kilometreye ulaştığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında Ereğli ilçesine 165 kilometre mahalle yolu kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir sorumluluğundaki bütün mahalle yollarını tamamlamak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, mahalle yollarının genişletilerek altyapı ve malzeme kalitelerinin artırıldığını bu sayede de yol standartlarının yükseltildiğini söyledi. Ereğli'de de mahalle yollarındaki kaliteyi artırmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Altay, “2020 yılı yatırım planlamamızda olan 29 kilometrelik mahalle yolu çalışması yaptık. 6 buçuk kilometrelik Kutören yolu, 8 buçuk kilometrelik Ereğli-Aşıklar-Tatlıkuyu yolu, 5 kilometrelik Alhan-Yalbur-Taşağıl mahalle yolları ile 6 buçuk kilometrelik Gaybi-Büyükdede ve 2,6 kilometrelik Yukarıgöndelen-Acıkuyu mahalle yollarında çalışmaları tamamladık. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasasının uygulanmaya başlanmasının ardından Ereğli'ye kazandırılan mahalle yolu uzunluğunun 165 kilometreye ulaştığını da kaydederek prestij cadde ve mahalle yolları yatırımında Ereğli'nin en büyük payı alan ilçelerden olduğunu sözlerine ekledi.