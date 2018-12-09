Büyükşehir'den Hazreti Mevlana'nın misafirlerine Mesnevi Sohbeti

Konya Büyükşehir Belediyesinin Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında her akşam düzenlediği Türkçe ve İngilizce Mesnevi Sohbetleri ilgi görüyor.

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ve Musıki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Merkezi'nin katkısı ile sema törenleri ve birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Vuslat Törenleri kapsamında söyleşiler, konferanslar, musıki dinletileri ve sergilerin aynı sıra her akşam Mesnevi Sohbetleri düzenliyor. Anma etkinlikleri boyunca Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak da gerçekleştirilen Mesnevi Sohbetlerinde her gün alanında uzman isimler, büyük İslam düşünürü ve mütefekkir Hazreti Mevlana'nın dünyaya mal olmuş Mesnevisi ve sözlerini ele alıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte düzenlenen programlar, anma etkinlikleri için Konya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin de ilgisini çekiyor. Vuslat Törenlerinin ilk gününde Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı, Ankara Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, dinimizde ve medeniyetimizde "Selam" ile Hazreti Mevlana'nın yaşamı, eserleri ile sözleri konusundaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

"Bir heyecan ve hareket kitabıdır Mesnevi"

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Hazreti Mevlana'nın yüzyıllar öncesinde kaleme aldığı Mesnevi'nin günümüze gelmesi ve hala büyük ilgi görmesinin asıl sebebinin insanlara ümit, heyecan ve aşkı hissettirmesi olduğunun altını çizerek, “Bir heyecan bir hareket kitabıdır Mesnevi” dedi.

Etkinliklerinin ikinci günündeki programa katılan Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yakup Şafak ise, Mesnevi'nin yazılış süreci ve günümüze yansımalarını ele aldı. Şafak, “Hüsamettin Çelebi, bir gün Hazreti Mevlana'ya siz de bir kitap yazsanız da bizler sizin eserlerinizi okusak deyince Hazreti Mevlana elini sarığına atıyor ve bir kağıt çıkarıp ‘bu bizim de gönlümüze doğmuştu' diyor. Orada da Mesnevi'nin ilk 18 beyiti yazılı. Mevleviler arasında 18 rakamının büyük önemi vardır” diye konuştu.

Öte yandan, Konya'ya gelen yabancı konukların da Mesnevi Sohbetlerine katılmaları ve konuşulanlardan faydalanabilmeleri adına Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da her akşam İngilizce Mesnevi Sohbeti veriyor.