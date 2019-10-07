Büyükşehir'den madde bağımlılığına karşı tiyatro oyunu

Konya'da madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hamr' adlı tiyatro oyunu sahneye konuluyor.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle madde bağımlılığına farkındalık oluşturmak ve uyuşturucunun zararlarını anlatmak için ‘Hamr' adlı tiyatro oyunu sahneleniyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde özel bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen oyunu Meram, Selçuklu ve Karatay'dan 15 yaş üstü 2 bin 750 öğrenci izleyecek. 2 gün devam edecek tiyatronun sahnelenen ilk oyunu, salonu dolduran öğrenciler tarafından büyük beğeni ve alkış topladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahneye konulan oyunda madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden dört gencin, ölümlerinin ardından zehir tacirinin kendilerine izlettiği hataları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını nasıl sonlandırdıkları konu ediliyor.