Büyükşehir'den Seydişehir'de asfalt çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki tüm ilçe merkezlerinde prestij caddeler kazandırdıklarını, mahalleleri diğer mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlayan yollarda yoğun olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, ilçe merkezlerinde yeni yolların yapımı konusunda da çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Seydişehir ilçe merkezinde Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Fen Lisesi'nin bulunduğu bölgedeki 1 kilometrelik bölünmüş yolda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, bu sezon Seydişehir Otogarı ve İtfaiye Merkezi önünde de asfaltlama çalışması gerçekleştirerek hizmete sunduklarını belirterek, tüm ilçelerde yol kalitesinin yükselmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.