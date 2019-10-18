Büyükşehir'den tramvayda kitap sürprizi

10 gün sürecek etkinlikler kapsamında farkındalık oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi-Alaaddin arası sefer yapan tramvaylardaki yolculara kitap hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri kapılarını açtı. 10 gün süreyle açık kalacak Konya Kitap Günleri bu yıl Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 250 yayınevi, 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri kapsamında yüzlerce atölye çalışması, imza günü, konferans gerçekleştirilecek. Konya Kitap Günlerinin başladığı günün ilk saatlerinde okul ve iş yerlerine gitmek için toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle karşılaştı. Selçuk Üniversitesi - Alaaddin arası sefer yapan tramvaylarda Konya Kitap Günleri'ne katılacak yazarların kitapları yolculara hediye edildi. Selçuk Üniversitesi Tramvay Hareket Merkezinden - Alaaddin yönüne sefere çıkan tramvaylardaki koltuklara bırakılan kitapları alan vatandaşlar Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Açılış töreni 19 Ekim Cumartesi yapılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri ile şehrin adeta bir kültür bayramı yaşayacağını belirterek, tüm kitapseverleri 27 Ekim'e kadar devam edecek etkinliklerde kitaplar ve yazarlarla buluşmaya davet etti. 1 milyon kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500 etkinliğin yer alacağı Konya Kitap Günlerinin açılış töreni 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Kitapseverler 27 Ekim Pazar akşamına kadar Konya Kitap Günlerini 10.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.