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Büyükşehirden yaya öncelikli zemin uygulaması

Konya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için ana caddelerdeki 235 noktaya zemin işaretlemeleri yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için ana caddelerdeki 235 noktaya zemin işaretlemeleri yaptı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, yaya öncelikli zemin çalışmalarını şehir merkezindeki ana caddelerde ve okul önlerinde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığının 2019 yılını ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan etmesinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında 81 ilde eş zamanlı olarak, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yayaların öncelikli olduğunu gösteren uygulamalar başladı. Bu kapsamda bakanlığın talimatıyla Konya Büyükşehir Belediyesi trafikte sürücülerde yaya bilincinin oluşması için şehir merkezindeki 235 noktada yayaların öncelikli olduğunu gösterecek şekilde zemin işaretlemeleri gerçekleştirdi.


Ana caddelerin yanı sıra Konya merkezdeki 362 okulun önüne de aynı zemin işaretlemeleri yapılıyor. Yıl içerisinde devam edecek çeşitli faaliyetlerle ve kampanyalarla trafikteki yaya bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

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