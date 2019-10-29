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Büyükşehir'den yeni otobüs hattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencilerinden gelen talep üzerine Tramvay Eski Sanayi Durağı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle otobüs seferleri başlatacaklarını belirtti.


Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hatlara ilave olarak yeni bir otobüs hattını daha hizmete sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencilerinin okullarına daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla yeni bir otobüs hattını daha faaliyete geçireceklerini ifade etti. Öğrencilerin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Başkan Altay, 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren Tramvay Eski Sanayi Durağı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 110 hat numarası ile otobüs seferlerinin başlayacağını belirterek, “Hemşehrilerimiz ve üniversiteli gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.


Hattın sefer saatlerine tarife panolarından ve atus.konya.bel.tr web adresinden ulaşılabiliyor.

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