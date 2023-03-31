Büyükşen çifti cinayeti davasına devam edildi

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davasında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada söz verilen cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "Herkes tarafından suçlamaların ne olduğunu biliyorum. Ben Afganistan uyruklu çobanı net seçmedim. Benim kimseyi kurban seçtiğim yok. Sanık koltuğunda oturan şahıslardan şikayetçiyim" dedi. Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen de, "Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık Abdullah Başdemir de yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Davada cinayet zanlısı olarak tutuklu olan sanık Ertuğrul Çelik ise, “Teşhis ettim diyorlar, beni 3 yıl sonra nasıl teşhis etmiş. Suçum yok, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Esra Taş ise, “Ben bir insanı öldürecek karaktere sahip değilim. Vicdanım rahat tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.