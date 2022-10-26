Büyükşen çifti cinayeti duruşmasına devam edildi

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada cinayet zanlısı olarak tutuklu sanık Ertuğrul Çelik, “Osman Büyükşen kadar ben de üzülüyorum ve katilin bulunmasını istiyorum” dedi.

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak tutuklu sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

“Hatalarım evli olduğum halde gidip birileriyle birlikte olmak oldu”

Büyükşen çiftinin cinayet olayında hakkında azmettirici olarak dava açılan ve tanık ifadelerinin ardından savunması alınan Abdullah Başdemir, “2018 yılında Hatice Nur'a bankadan para gönderdim. Belli aralıklarla bu araştırılabilir. Ben o dönemlerde Esra ile Hatice'nin görüşmesini istemedim. Benim hatalarım evli olduğum halde gidip birileriyle birlikte olmak oldu. Tutuklu bulunduğum süre içerisinde annemi kaybettim. Ben şerefim ve namusum üzerine yerim ederim suçsuz yere yatıyorum. Ben tahliyemi istiyorum” dedi.

“Osman Büyükşen kadar bende üzülüyorum”

Davada cinayet zanlısı olarak tutuklu sanık Ertuğrul Çelik Ertuğrul Çelik, “Öncelikle hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ben 30 yıllık karıma sordum karım benim gözlerimin rengini ve yapısını bilmiyor Büşra benim göz yapımı 10 dakika içerisinde nasıl bildi. 28 yıldır güvenlik görevlisiyim 5 kişilik bir aileyiz beni suçsuz yere tutuklayıp içeriye attılar. Baz istasyonu da evimden sinyal verdi o gün. Bu olaya karşı bana ait bir delil bulun ben sizden idamımı istiyorum. Osman Büyükşen kadar bende üzülüyorum ve katilin bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Esra Taş ise, “Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Jandarma bana çıplak fotoğraflarımı göstererek Abdullah'a karşı kışkırttı. Abdullah'a iftira attığım için pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 9 Aralık gününe ertelendi.