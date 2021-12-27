Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet sürdüler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimleri buz tutarak donan Beyşehir Gölü üzerinde yürümek için sahile akın eden aileleri polis ekipleri göl üzerinden çıkardı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kıyıları ilçede günlerdir hüküm süren ağır kış koşulları nedeniyle buz tutarak dondu. Buz tutan göl kıyılarını yakından görebilmek için sahile akın eden aileler çocuklarıyla birlikte tehlikeye aldırış etmeden buz tabakasının üzerine çıkarak yürüdü, bu anları sosyal medya hesabından paylaşabilmek için özçekim yarışına girdi. Bazı çocuklar ve gençlerin buz üzerinde tehlikeye aldırmadan kaydığı gözlenirken, küçük yaştaki bir çocuğun da bisikletiyle göl üzerinde dakikalarca pedal çevirmesi görenlerin yüreğini ağızlara getirdi. Bazı gençlerin de buzların kırılabileceği riskini göze alarak buz üzerinde açıklara doğru yürümesi şaşırttı. Beyşehir Gölü'ne çok sayıda insanın çıktığı ve buz üzerinde yürüdüğü ihbarı yapılması üzerine harekete geçerek sahile gelen polis ekipleri, yaptıkları uyarı anonsları ile buz kütlesi üzerinde yürüyenleri göl üzerinden çıkardı. Ancak, polis ekiplerinin sahilden ayrılmalarının ardından aileler yine göl üzerine inmeye devam etti. Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri de gölde yürüyenleri fotoğraflarını çekerek tespit ederken, yaptıkları uyarı anonslarıyla vatandaşları buz tabakasının üzerinden çıkardı.

Göl kenarına gezmeye geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Fahrettin Saka, vatandaşların havanın da güzel olmasını fırsat bilerek göl kıyısına akın ettiğini belirtirken, “Ancak, Allah korusun gölün içerisine girmemek lazım, buzda göçme olabilir, yumuşama var havada. İnşallah bir şey olmaz. Göle inenler yanlış yapıyor” ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Karakuş da, kurumak üzere olan Beyşehir Gölü'ne son yağışların iyi geleceğine inandığını belirterek, “Allah güzel bir yağmur, kar verdi. İnşallah bayağı bir etki olacak. Buz kalınlığı 8-10 santim civarında. Gölün üzerinde geziyorlar ama yanlış yapıyorlar. Buzların kırılması riski fazla ama yapacak bir şey yok kime ne dersin” diye konuştu.