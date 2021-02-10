Buzdolabı tamircisini aracında öldüren kişi tutuklandı

Konya'da bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kamil Başaralı pikap aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelilerden U.Ç.'yi (17) gözaltına alan polis, olayın diğer şüphelileri Mustafa K. (28) ve Bahattin Y.'nin (27) Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Mustafa K. herhangi bir zarar görmeden yakalandı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Şüphelilerden U.Ç., Çocuk Şube'deki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Mustafa K. ve Bahattin Y. adliyeye sevk edildi. Mustafa K. ‘Kasten adam öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.