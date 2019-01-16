İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzlanan yolda feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü

Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.