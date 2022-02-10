Buzlanan yolda kayan tır araç kamerasında

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunda seyir halindeyken birden kayarak yolu kapatan tır ise arkadan giden araçtaki araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevki'inde devam eden tipi nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağında yapılan uygulama ile araçların zincir ve kar lastiği ile geçişine izin verilirken, tır ve çekicilerin ise geçişine izin verilmiyor. Ara ara şiddetini artıran tipi nedeni ile açılan kara yolu yeniden trafiğe kapanırken yolda kalanların imdadına ise Kaymakamlık ve Kızılay yetişiyor. Yolda kalan vatandaşlara Kaymakam Deniz Pişkin ve Kızılay yetkilileri tarafından kumanya dağıtıldı. İlçedeki kar yağışı ve don nedeni ile okullarda bir gün süre ile tatil edildi.

Öte yandan, dün Seydişehir-Konya karayolunda buzlanma nedeni ile meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı. Kara yolunun İnlice mevkii yakınlarında seyir halindeyken birden kaymaya başlayan tır, makaslayarak yolu kapattı. Bu anlar ise arkasından takip eden aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.