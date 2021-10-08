Çadırda çıkan yangında ağır yaralanan bekçi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir patlayıcı madde fabrikasına ait içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda meydana gelen yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasına ait, işletmeye yaklaşık 150 metre mesafede olan ve içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün yangın çıktı. Yangında fabrika sahibi İbrahim Sarıibiş (31) ile bekçi olarak çalıştığı öğrenilen Şaban Toptaş (37) yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bekçi Şaban Topbaş, ambulansla Konya'ya nakledildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Şaban Topbaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Topbaş'ın cenazesi Beyşehir Mezarlığında defnedilecek.