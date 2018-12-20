Çağın hastalığı ‘fibromiyalji' yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor

Gönül Göncü, fibromiyalji hastalığının her yaştan bireylerde görülebildiğinin altını çizerek, bu rahatsızlığın kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ve iş gücü kaybına neden olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Gönül Göncü, bireylerde çok sık görülen fibromiyalji hastalığı hakkında bilgi verdi. Fibromiyaljinin, yaygın kas iskelet sisteminde ağrı yapan, kaslarda hassasiyete yol açan yumuşak doku romatizmasına verilen isim olduğunu belirten Uzm. Dr. Gönül Göncü, “Daha çok 25-55 yaş arası genç ve erişkinlerde görülen bir rahatsızlıktır. Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülen bir rahatsızlıktır ama bunun yanı sıra çocuklarda ve biraz daha olgun kişilerde de görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık daha çok mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip, titiz, çalışkan, iş kolik insanlarda daha sık görülür. Yoğun iş temposunda çalışanlarda daha sık görülür. Vardiya usulü çalışanlarda, gece uykusunu alamayanlarda çok sık görülür. O yüzden bu kişilerde çalışma ortamının düzenlenmesi de çok önemlidir. Diğer pek çok hastalık gibi yaş aralığı çok daha erkene inmeye başladı, 11-12 yaşlara kadar inmeye başladı. Teknoloji çağındayız, bilgisayarlar çok arttı, çocuklar çok fazla iletişim cihazlarıyla ilgileniyorlar, spor aktivitelerini azaltıyorlar, arkadaşlarıyla geçirdikleri zamanı azaltıyor, sosyal aktivitelerini azaltıyor. Bunun için çok daha düşük yaşlara kadar indiği söyleyebilirim” dedi.

“Ailesinde fibromiyalji olan kişilerde fibromiyalji sıklığının 8 kat fazla görüldüğü tespit edilmiş”

Bu rahatsızlığın birçok nedeni olabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Göncü, “Fiziksel travmalar olabilir. Bu bir trafik kazası, iş kazası sonrasında olabilen fiziksel travma olabildiği gibi, ruhsal travmaların sonucunda da olabiliyor. Viral enfeksiyonlar, romatizmal rahatsızlıkların sonrasında da oluşabilir. Yine genetik yönü üzerinde çok durulmakta. Ailesinde fibromiyalji olan kişilerde Fibromiyalji sıklığının 8 kat fazla görüldüğü tespit edilmiş. Çevresel ve psikolojik birçok nedene bağlı oluşabiliyor. En çok vücutta kas iskelet sisteminde yaygın ağrılarla kendini gösterir. Fakat bunun yanı sıra işin bir de psikolojik komponenti çok ağır basıyor. Kişilerde, çok yorgunluk, sabah uykusunu alamama, yorgun kalkma, stres, depresyon, ellerde ve ayaklarda uyuşma, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, sık ishal olma, birçok sistemi aynı anda etkileyebilen bir rahatsızlık olduğu için birçok belirtiyi aynı anda görebiliyoruz. Onun yanı sıra hastalarda nefes darlığı çok olur, çarpıntı şikayeti çok olur, uyku bozuklukları çok ön plandadır. Uyusalar dahi uyku kalitesi düşük olduğu için sabahları yorgun kalkma, sabah tutukluğu çok görülür bu hastalarda” şeklinde konuştu.

“Önemli olan hastanın şikayetleri ve doktorun muayenesidir”

Fibromiyaljinin, teşhisinin laboratuvar veya herhangi bir testle konulabilen bir rahatsızlık olmadığını kaydeden Gönül Göncü, “Yaptığımız laboratuvar ya da radyolojik incelemeler daha çok diğer hastalıklarla ayırıcı tanısını koymamızda yardımcı olur. Daha çok tanısını muayene, hastanın şikayetleri, yaygın kas hassasiyeti ve fibromiyalji için tipik olan hassas noktalar vardır 18 tane, bunlardan 11 veya daha fazlasında hassasiyet olması tanı koydurur. Önemli olan hastanın şikayetleri ve doktorun muayenesidir. Tedaviyi çok yönlü ele almak gerekir. Çünkü bu hastalarda sadece fizik tedavi yeterli gelmeyebilir. Zeminine bağlı olarak eğer ki bu bir fiziksel travmaysa, fiziksel travmasının geçmesini beklemek tam anlamıyla şifa için gerekli olabilir. Ya da ruhsal bir travmaysa psikiyatri eşliğinde bu hastaya yaklaşılabilir. Zemininde bir kronik hastalığı varsa onu çözmekle işe başlayıp sonrasında fizik tedaviyle devam etmek doğru olur. Hastalarda tedavide en önemli şey egzersizdir bizim için. Bu egzersizde başta yüzme, düşük tempolu yürüyüş, düşük yoğunluklu aerobik egzersizler, plates, yoga, spazma uğrayan kaslara uygulanan gevşeme, germe egzersizleri ve fizik tedavi modeliteleri eklenebilir. Ozon terapiden çok fayda görürler bu hastalar. Bu hastalara masaj ve kaplıca uygulamaları da çok iyi gelir. Çok yönlü ele almak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Fibromiyalji çok ağırlaştığı zaman iş gücü kaybına yol açar”

Yapılan bir araştırmaya göre, çok ilerlediği zaman hastanın iş ve güç kaybında fibromiyaljinin çok üst sıralarda geldiğini vurgulayan Uzm. Dr. Göncü, “Fibromiyalji çok ağırlaştığı zaman iş gücü kaybına yol açar. Yaygın vücut ağrılarından dolayı bu hastaların iş kalitesi ve verimliliği çok düşüyor. Ama belirgin ciddi bir sakatlığa yol açan bir rahatsızlık değildir. Fakat hastanın verimliliğini, yaşam kalitesini çok etkilediği için bunun yansımaları şeklinde çok şiddetli olur. Daha çok yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ve iş gücü üzerindeki etkileri daha ön planda geliyor” diye konuştu.