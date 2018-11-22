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Çaldığı 7 koyunla otomobille giderken jandarmaya yakalandı

Konya’nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 7 adet çalıntı koyun bulundu.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 7 adet çalıntı koyun bulundu.


Olay, Sarayönü ilçesi Karatepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezdiği sırada 68 BJ 390 plakalı otomobili şüphelenerek durdurdu. Otomobilde ön koltukta ve koltuk aralarına sıkıştırılmış şekilde ayakları bağlanmış 7 adet koyun bulundu. Jandarma ekipleri araç sürücüsü Hasan E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine koyunların kulak numaralarını sorgulattı. Sorgulamada koyunların Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde yaşayan Hasan İnanır'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin Hasan İnanır'la yapılan telefon görüşmesinde ağılın kapı kilidinin kırıldığını ve 33 koyunun eksik olduğunu beyan etmesi üzerine Hasan E. gözaltına alındı. Çalınan 7 koyun sahibine teslim edildi.

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