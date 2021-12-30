Çaldığı eşyaları satarken yakalandı

Konya'da polis ekipleri 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi çaldığı eşyaları satarken suçüstü yakaladı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalarda bir şahsın 3 ayrı evden hırsızlık yaptığını tespit etti. Merkez Meram ilçesi Telafer Mahallesinde 1 adet televizyon, 1 adet silah ve Alakova Mahallesinde 2 adet televizyonun çalınması üzerine 3 olayın failinin de değişik suçlardan 11 adet suç kaydı olan R.Ç. olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 28 Aralık Salı günü saat 22.00 sıralarında şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, çalıntı malzemeleri Fevzi Çakmak Mahallesinde bir spotçuya satmak isterken suçüstü yakaladı. Spotçunun kendisine sattığını söylediği 5 adet televizyon ve 3 adet tablete sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Hırsızlık malı satın almak suçundan spotçu A.Ş'ye işlem yapılırken hırsızlık ve benzeri 11 adet suçtan kaydı bulunan R.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.