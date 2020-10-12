İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıkları motosikletleri bırakıp kaçtılar

Konya’nın Kulu ilçesinde hırsızlar, yediemine ait motosiklet deposundan çaldıkları iki motosikleti bırakıp kaçtı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hırsızlar, yediemine ait motosiklet deposundan çaldıkları iki motosikleti bırakıp kaçtı.


Olay, Alpaslan Mahallesi'nde bulunan yediemin motosiklet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya gelen 2 şüpheli şahıs demir kapının kilidini kırarak içeriden iki motosiklet çaldı. Şüpheliler çaldıkları motosikletleri depodan yaklaşık 100 metre ileride Değirmeözü Deresi köprü altına bırakarak kayıplara karıştı. Depo sahibi ise kapı kilidinin kırılmış olduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Ekipler ihbar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.