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Çaldıkları otomobilde telefonunu düşürünce yakalandılar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, kaza yaptıkları aracın içerisine düşürdükleri cep telefonundan yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, kaza yaptıkları aracın içerisine düşürdükleri cep telefonundan yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Cuma gecesi Kızılcalar Mahallesi'nden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Seydişehir - Konya yolu üzerinde plakası bulunmayan bir aracın kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada araçta bir cep telefonu bulmaları üzerine telefonun sahibi M.F.G.'ye ulaştı. Yapılan araştırma sonucunda aracı çaldıkları iddia edilen M.F.G. ve R.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.T. ve M.F.G. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri R.T. ve M.F.G. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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