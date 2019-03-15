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Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar

Konya’da bir işyerinden çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'da bir işyerinden çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram Çayırbağı Mahallesinde devriye görevi sırasında H.A. ve M.A.yı bir otomobili parçalarken yakaladı. Yapılan incelemede aracın Meram Sanayi Sitesinde hurdacılık yapan Y.K.'nin iş yerinden çalındığı ve trafikten men edildiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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