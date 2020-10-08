İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek sevdi

Konya’da 3 büyükbaş hayvanı çalınan kadın, hayvanları bulununca buzağıya sarılıp "Kınalı kuzum" diyerek çocuk gibi sevdi.

Konya'da 3 büyükbaş hayvanı çalınan kadın, hayvanları bulununca buzağıya sarılıp "Kınalı kuzum" diyerek çocuk gibi sevdi.


Olay, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Çaycuma Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Z.Ü. (38), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B.'nin (28) hayvanları başka bir ahıra götürdüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan hayvanlar da sahibine teslim edilirken, hayvan sahibi 67 yaşındaki Hatice S.'nin buzağıya sarıldıktan sonra 'kınalı kuzum, neredeydin sen?' diyerek sevmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Öte yandan, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin çaldığı hayvanları kamyonla başka bir ahıra götürerek yerleştirmesi yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.