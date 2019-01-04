Çalıntı araçları parçalarken yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi, evininin önünde çalıntı araçları parçalarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Karabulut Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. isimli bir şahsın evinin önünde araç parçalayarak sattığı ve kırmızı renkli plakasız bir aracın da halen evin önünde bulunduğu jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirtilen adrese baskın düzenledi. Baskında şahsın evinin yanında yola yakın bir yerde araç parçaladığı görüldü. Söz konusu araçların belgeleri istendiğinde şüpheli Osman Y. araçların belgelerinin olmadığını beyan etti. Yapılan araştırma sonucunda plakasız aracın 30 Aralık 2018 tarihinde Antalya'dan çalınmış olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın Akşehir merkezden 10 Aralık 2018 tarihinde çalınan beyaz Şahin marka aracın çalınması olayının da kesin şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Osman Y., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.