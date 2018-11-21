Çalışan gençlik merkezinde hizmet ağı genişliyor

Türkiye'de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek projeleri hayata geçiren Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik Merkezi, hizmet ağını her geçen gün genişletiyor.

Çalışan gençlere sosyal, kültürel ve sportif alanlar başta olmak üzere çok geniş yelpazede profesyonel anlamda hizmet veren Çalışan Gençlik Merkezi, düzenlediği aktivitelerle Türkiye'de çalışan gençlere yeni bir çığır açarken, meslek eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Selçuklu 100. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezinde teorik ve pratik alanda öğrenim gören öğrenciler, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural'ın davetlisi olarak geldikleri Gençlik Merkezi hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilere Çalışan Gençlik Merkezinin bölümlerini tanıtan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, gençlerin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri spor salonları ve diğer aktiviteler için haftalık düzenlenen programları takip etmelerini ve kendileriyle iletişim halinde olmalarını istedi. Anadolu'da bin yıldır devam eden Ahilik geleneğinin bir uzantısı olarak sanayide çalışan gençlerle sıkı bir dayanışma içinde olduklarını ve bu geleneğin yaşatılması amacıyla gençlerin yanında olduklarını ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Çalışan Gençlik Merkezince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de ilk defa Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde Çalışan Gençlik Merkezi ile gençlerin kaynaşması, birlik ve beraberlik duygularının arttırılması amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, çalışan gençler için güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını, bütün etkinliklere çalışan gençlerin katılabileceğini belirtti. Çalışan gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu duyduklarını ifade eden Vural, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın girişim ve destekleriyle Anadolu Sanayiinde hizmete sunulan Ali Okutan Çalışan Gençlik Merkezinde gençlerin ufkunu açacak ve onları daha ileri noktalara taşıyacak hizmetleri sunduklarını ifade etti. Çalışan Gençlik Merkezinin, sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını, Türkiye'de bir model olarak yerel yönetimler tarafından örnek alındığını ifade eden Vural; bilginin, kültürün ve deneyim paylaşımlarının kaynağı olarak geniş bir hizmet ağı ile her gence ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Çalışan Gençlik Merkezinde her hafta periyodik olarak düzenlenen eğitim ve kültür programları ile gençlerin bilgi ve donanımlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Vural, gençlerin kendilerini daha iyi noktalara taşıyabilmeleri amacıyla Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılmalarını sağladıklarını, sunulan fırsatların daha büyük işlerin önünü açacağını belirtti. Vural; “Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip Çalışan Gençlik Merkezimizde düzenli olarak bir hafta 'İşin Ehlinden' diğer hafta ise 'Salihler Bahçesi' programını yapmaktayız. Cumartesi günleri ise Sabah Namazı Kapu Cami buluşmaları yapıyoruz. Yine haftada iki gün belediye başkanımızın da katılımıyla Esnaf Buluşmaları yapıyoruz. Ayrıca kurum ve kuruluşları ziyaret ederek gençlerimizin bilgi ve donanımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin salonumuzda spor yaparak ve çeşitli turnuvalara katılmalarını sağlıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenliyoruz. Çalışan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuklu 100. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri de, Çalışan Gençlik Merkezinin kendilerini geliştirmeleri açısından yaşamlarına artı bir değer katacağını ifade ederek, Çalışan Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural'a teşekkür etti. Çalışan gençlik merkezi hakkında detaylı bilgi alan ve yapılan faaliyetlere katılmak istediklerini ifade öğrenciler, üyelik formu doldurarak merkezin üyesi oldular.

Günlük 50 öğrencinin katıldığı Çalışan Gençlik Merkezi tanıtım çalışmalarının diğer öğrenci grupları ile devam edeceği belirtildi.