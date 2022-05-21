Çalışanının silahlı saldırısında öldü

Konya'da eğlence mekanı sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, çorbacıda kendi çalışanının silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eğlence mekanının sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Adım (43), arkadaşlarıyla birlikte çorbacı iya geldi. Burada arkadaşlarıyla oturduğu sırada Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S., çorbacıya gelerek Mustafa Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve olayda göğsünden üç el ateş edilerek yaralanan Mustafa Adım yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Adım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.