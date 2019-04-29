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Caminin trafoya bağlanan yüksek gerilim kablosu çalındı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir caminin trafoya bağlı olduğu yüksek gerilim hattı kablosu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir caminin trafoya bağlı olduğu yüksek gerilim hattı kablosu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.


Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı tamamlanan Yeşil Cami'nin trafoya bağlı bulunan yüksek gerilim hattı kablosu, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiye veya kişilerce kesilip çalındı. Sabah saatlerinde camiye gelen cami yaptırma derneği yetkilileri, kabloların kesildiğini fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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