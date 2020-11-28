İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

Konya’da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir eşek mahallede kanala düşerek çamura saplandı. Eşeği gören ve çamurdan çıkamadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Eşeği karın bölgesinden kemerle bağlayarak çeken itfaiye görevlileri saplandığı çamurdan çıkardı. Sahibi bilinmeyen ve bitkin düştüğü gözlenen eşek daha sonra meraya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.