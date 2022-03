Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de

Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye'yi gezerek, bugüne değin gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi; Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin katkıları ile şehre getirilerek ziyarete açıldı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 10 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müze için bir açılış töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu müzeyi Akşehir'de ağırlamaktan şeref ve gurur duyduklarını belirterek, “Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü atalarımız dedelerimiz bu vatan, bayrak, millet ve ezanımız için kanlarını, canlarını feda etmişler, şehit olmuşlar, gazi olmuşlar ki bugün biz ülkemizde böyle huzurluca ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Onun için her zaman Çanakkale'yi unutmayacağız, Çanakkale bir gün değil, her gün diyoruz. Yani her gün Çanakkale'yi hatırlamamız, idrak etmemiz lazım ki, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyelim. Bu nedenle her zaman uyanık olacağız, çok çalışacağız, kendi silahlarımızı üreteceğiz, bütün dünyaya da inşallah meydan okuyacağız. Bütün mazlumlarında koruyucusu, kollayıcısı olacağız” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılan protokol ve öğrenciler hep birlikte müzeyi gezdi. Müze yetkilileri tarafından sergilenen materyaller hakkında bilgiler verildi.

“Yıldız çivi isimli silah yürekleri dağlıyor”

Düşman uçakları tarafından havadan atılan ve yere düştüğünde sivri ucu havada kalan ‘yıldız çivi' adı verilen silahın, ayağına saplanan askeri savaştan bertaraf ettiği, paslı ve ucu zehirli olan demirin saplandığı bacağın kangrene dönüşmemesi için kesildiğinin anlatıldığı bölüm büyük dikkat çekti. 15 Mart akşamına kadar açık kalacak müzeyi ilçe genelindeki tüm öğrencilerin gezeceği öğrenildi. Müzenin açılış törenine; Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.