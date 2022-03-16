Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan sergi 107 yıl öncesine götürüyor

Konya'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında açılan sergide yer alan Çanakkale Savaşı'nda kullanılan araç, silah ile onlara ait materyaller ziyaretçileri 107 yıl öncesine götürüyor.

Konya'da Çanakkale Gezici Sergisi açıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan sergide Çanakkale Savaşı'nda kullanılan araçlar, mermiler, silahlar, tüfeklere ait kasaturalar gibi birçok materyal ile fotoğraflar, ziyaretçilere savaşı hatırlatarak duygu dolu anlar yaşatıyor. Sergiyi ziyarete gelen öğrenciler de Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilendiriliyor ve savaştan kesitler anlatılarak ecdat yad ediliyor. Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları canlı tutmak, genç nesillere daha iyi anlatmak amacıyla kurulan sergi 18 Mart Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

“Sergimiz, Çanakkale'de yaşanmış olan savaşın izlerini taşımaktadır”

18 Mart Çanakkale Zafer Haftası münasebetiyle Selçuklu Belediyesinin organize ettiği sergide 107 yıl önceki şehitlerin hatıratlarını canlı tutmak, onların aziz hatıralarını genç nesillere aktarma göreviyle burada bulunduklarını belirten Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği Başkanı Turgay Güleç, “1 hafta boyunca süren bu etkinlikte Selçuklu'daki okullarımız buraya gelecek, zaferle ilgili bilgiler alacak ve bu bilgileri sergimizi ziyaret ederek pekiştirecekler. Sergimiz Çanakkale'de yaşanmış olan savaşın izlerini taşımaktadır. O dönemde savaşta hangi araçlar, silahlar kullanıldıysa onlara ait materyaller ve hem şehitlerimizin hem de karşı tarafın malzemeleri savaşı adeta bize hatırlatmakta, 107 yıl önceye götürmekte. Sergideki materyalleri bu vesileyle ziyaret ederken hem şehitlerimizi anacağız hem de 107 yıl önce hangi şartlarda ve ne uğruna can verdiklerini anlamaya çalışacağız. Çanakkale'den bunun için geldik. Vatandaş, millet olarak şehitlerimize karşı böyle bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz var. Onların aziz hatıralarını canlı tutmak, onların değer yargılarını bugünkü nesillerimize aktarıp hayatımıza rehber edinmekle hepimiz yükümlüyüz. Bu bilinçle Çanakkale Zaferimizi hatırlatıyoruz, anlatıyoruz. Bunun için bu imkanları sağlayan belediyemize, bu ziyarete iştirak eden hem Milli Eğitim camiamıza hem de çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyoruz ve Çanakkale'ye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

“Savaşta yaşanan hatıratlardan kesitler sunuyoruz”

Sergiye gelen öğrencileri 20 dakikalık brifingle bilgilendirdiklerini anlatan Turgay Güleç, “Savaşta yaşanan hatırattan kesitler sunarak onların duygu alemine bir yolculuk yaptırıyoruz aslında. Doğal olarak ilk defa duydukları bilgiler var. Biraz işittikleri ama tamamladıkları bilgiler var. Bunlar onları çok etkiliyor ve bu brifingin sonunda bir yemin ettiriyoruz. Bu yeminde emin olun o ses çok daha gür çıkıyor. Gelirken ki halleriyle brifingden sonra çıkarken ki halleri arasında çok değişiklik oluyor. Çanakkale ruhuyla tanışan öğrencilerin başarısı da değişecektir. Hayata bakış şekli de değişecektir. Ses tonlarından, gözlerindeki ışıltıdan o ruhu anladıklarını, Çanakkale'ye gelmek için artık bir ateşin içlerine düştüğünün farkındayız ve bunun onlar için çok ayrıcalıklı bir durum olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sergide savaşın ne denli çetin geçtiğinin göstergesi olan malzemelerin yer aldığını kaydeden Güleç, “Silah ve onlara ait mermiler olmakla beraber gemilerden atılan topların parçaları, yine cephede kullanılan topların şarapnel parçalarıyla birlikte havada çarpışan mermiler çok dikkat çeken malzemeler. Bu savaşın ne denli çetin geçtiğinin çok açık göstergesidir. Yine yaşam mahallerinde kullanılan malzemeler, sargı yerlerinde tabiplerin kullandığı malzemeler de ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekmekte. Ne şartlarda bir yaralı tedavi edildiği o malzemelerden anlaşılmakta” şeklinde konuştu.

Ziyaret için gelen öğrenciler de sergiyi beğendiklerini, Çanakkale ruhunu yaşadıklarını ve duygulandıklarını söyledi. Öğrencilerden Emirhan Erenkul, “Sergiyi güzel buldum. Çanakkale'deki o gururu, duyguyu yaşamamıza vesile oldu. Ne kadar göremesek de bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Bunu yaşamaya çalıştıkça da şehit düşen askerlerimizin neler yaşadığını anlamaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok güzel bir etkinlik olmuş, beğendim” dedi.

Pınar Nerman da, sergiden çok etkilendiği ifade ederek, “Çanakkale'ye gidip gezmek isterim. Çok duygulandım. Atalarımızın savaşırken neler çektiğini, ne yaşadıklarını tüm zorluklarını görmüş oldum” şeklinde konuştu.

Ahmet Burak Özcan ise “Sergiyi yapanlardan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Güzel bir sergiydi. Duygulandım, bir yandan da mutlu oldum. Ne de olsa bu savaşta emek veren dedelerimiz var. Ruhları şad olsun” diye konuştu.