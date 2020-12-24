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Çatalhöyük İzleme Kurulu toplandı

Çatalhöyük İzleme Kurulu toplantısı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi.

Çatalhöyük İzleme Kurulu toplantısı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.


Akşehir Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Türkcan ve Çatalhöyük Alan Başkanı Ömer Faruk Türkan katıldı.


Toplantıda, Çatalhöyük Neolitik Kentinde sürdürülen kazı çalışmaları değerlendirilerek, çalışmaların etkin ve koordineli yürütülmesi yönünde alınacak tedbirler görüşüldü.

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