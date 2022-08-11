Çatalhöyük Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Konya'daki tek eser olan Çatalhöyük'ün tanıtımı için çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 500 bin yıllık tarihiyle insanlığın gelişiminde önemli bir evre olan Çatalhöyük Neolitik Kenti'nin tanıtımı için Çatalhöyük Tanıtım Günleri düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Konya'daki tek eser olan Çatalhöyük'ün tanıtılmasına katkı sağlamak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatının son aşamaya geldiğini kaydeden Başkan Altay, 4 bin metrekarelik alanda gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği, sergi alanlarının olduğu Türkiye'ye örnek bir iş yaptıklarını ifade etti. Çatalhöyük'ün tanıtımına katkı sağlamak için Konya'nın turizm anlamında yoğun olduğu bir dönemde Çatalhöyük Tanıtım Günleri düzenlediklerini belirten Başkan Altay, sıcak hava balonu uçuşları ile çok sayıda etkinliğin yapıldığı programların Konyalılardan ve Konya dışından gelen misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Başkan Altay, yaptıkları çalışmaların amacının dünyanın en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Çatalhöyük'ü dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek olduğunu dile getirdi. Çatalhöyük Tanıtım Günleri çerçevesinde, başta İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen misafirler olmak üzere çok sayıda ziyaretçiye; seramik, çömlek, halı, keçe ve okçuluk gibi atölyelerin yer aldığı etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan ve Çatalhöyük Neolitik Kenti'ni gezen misafirler, tarihe yolculuk yaptıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İbn-i Sina Bilgehanesi'nden öğrenciler de “Şehir Tarihi” dersleri çerçevesinde tarihin ilk modern şehri olarak nitelendirilen Çatalhöyük Antik Kenti'ni ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde kentin 9 bin 500 yıllık tarihini heyecanla dinleyen Bilgehane öğrencileri, binlerce yıl öncesine dayanan ilk tarımsal faaliyetlerin, ilk sanatsal çalışmaların, yerleşik hayatın ve insanlığın izini sürdü.