Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yapımı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarım ve sanayi şehri olarak anılmasının yanında bir turizm şehri olması için de canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını sürdürdükleri Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'nın en önemli yatırımlarından birisi olduğunu ifade etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Çatalhöyük'ün 10 bin yıla yakın geçmişiyle insanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, “Biz de bu tarihi ve arkeolojik açıdan evrensel değer taşıyan kazı alanına gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla temelini attığımız merkezin yapım çalışmaları yaklaşık yüzde 40 oranında tamamlandı. Bakanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak” dedi.

28 bin 500 metrekare proje alanına sahip; kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez 12 milyonu 900'u TL'si Mevlana Kalkınma Ajansı desteği olmak üzere 43 milyon 556 bin liraya mal olacak.