Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi sona yaklaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalıştıklarını belirterek, bu çerçevesinde yapımına başladıkları Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona yaklaştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona yaklaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişi 9 bin 500 yıl öncesine dayanan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük Neolitik Kenti yanındaki “Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi”nin yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, inşaatı en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'ün tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Altay, “Yaptığımız çalışmaların amacı Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak. Bu çerçevesinde Çatalhöyük'ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak; 28 bin 500 metrekare arsa içerisinde 4 bin 500 metrekare alana sahip ve müze niteliği taşıyan tanıtım ve karşılama merkezimizde sona yaklaştık. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı unvanına sahip olacak bu merkezimizde kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak. İç mekanda Çatalhöyük'ü anlatan sergi alanları ve görsel çalışmalar olacak. Çatalhöyük'te Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi kısa sürede tamamlayıp ülkemizin hizmetine sunacağız” dedi.