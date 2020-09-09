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Çatıda çalışırken elektrik akımına kapılıp yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde pano yerleştirmek için arkadaşıyla birlikte iş yerinin çatısına çıkan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde pano yerleştirmek için arkadaşıyla birlikte iş yerinin çatısına çıkan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatısına çalışma arkadaşlarıyla reklam panosu yerleştirmek amacıyla çıkan 32 yaşındaki Recep E. elinde profil doğrama bulunduğu esnada çalışırken çatının üzerinden geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıktığı yükseklikten de çatıya düşerek yaralanan şahıs, adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, çatıda incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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