Celaleddin Karatay Caddesi trafiğe nefes aldıracak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte yapımı devam eden Celaleddin Karatay Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandığında Ankara Yolu'ndan kesintisiz bir şekilde Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinden Karaman Yolu'na kadar bir bağlantı oluşacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Celaleddin Karatay Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Pandemiye rağmen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Altay, “Celaleddin Karatay Caddesi tamamlandığında Ankara Yolu'ndan kesintisiz bir şekilde Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinden Karaman Yolu'na kadar bir bağlantı oluşacak. İnşallah, İsmail Ketenci Caddesi de tamamlandığında böylece Meram, Karatay ve Selçuklu'yu birbirine bağlayacak yeni bir ana arter oluşturuyoruz. Burada hem trafiği rahatlatacak bir çalışma yapıyoruz hem bölgede imar hareketinin hızlanması ve yapılaşmanın bir an önce artmasını hedefliyoruz. Caddemiz Karatayımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da pandemi kurallarına rağmen Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinden Meram bölgesine bağlanan bir cadde. Önemli bir aks olacak. Şu anda Fetih Caddesi ve Ahmet Özcan Caddesi'ne alternatif bir güzergah oluşuyor. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bin 500 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde olacak Celaleddin Karatay Caddesi'nde bisiklet yolu da bulunacak.