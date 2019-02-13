Celalettin Yılmaz: “Fenerbahçe maçından sonra hakemler ve VAR konuşulmasın”

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de karşılaşacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz, maçtan sonra sadece güzel futbolun, güzel ortamın, oyuncuların ortaya koyduğu mücadelenin konuşulmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Şunu samimiyetimle söylüyorum, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan sonra Konyaspor Kulübü olarak, hakemlerle ve VAR sistemi ile ilgili, hem de skor ne olursa olsun konuşmak istemiyoruz. Çünkü hakemleri ve VAR sistemini konuşmak, futbol ailesine büyük zararlar veriyor, futbolun marka değerini aşağılara çekiyor. Hakemlik müessesine olan saygımızı, ama önce güvenimizi sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Bunun için de hakemlerimiz kuralları uyguladıkları zaman ortaya çok keyif veren oyun çıkıyor. Oynayan da, seyreden de bu oyundan keyif alıyor. Kurallar harfiyen uygulanırsa ve bütün oyuncular ve kulüpler de sonuca bakmadan buna riayet ederse, hem futbolumuzun marka değeri yükselir, hem de hakemlik müessesesi, gelenin vurduğu, gidenin vurduğu evin cümle kapısı konumundan kurtulur" şeklinde konuştu.

“Puan almak için gideceğiz”

Fenerbahçe maçına rövanşı almak için gideceklerini belirten Celalettin Yılmaz, "İlk yarının 4. haftasında sahamız ve seyircimiz önünde 1-0 yenildiğimiz Fenerbahçe'den rövanşı alarak, yukarılara tırmanışımızı sürdüreceğiz. Sadece bizim için değil, karşı taraf için de kolay maç olmayacak. 3 skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ama gönlüm kazanmamızdan yana. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe çok zorlu bir Avrupa maçı oynadı ve kazandı. Bizimle oynayacakları maç öncesi fiziksel bir yıpranmaları olabilir ama moral olarak en üst seviyedeler. Fenerbahçe'nin durumu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. Malatyaspor maçını unuttuk ve tamamen Fenerbahçe maçına odaklandık. Şunu da belirtmekte yarar var, bizi yukarılara tırmanmak isteyen bir rakip ve oldukça zorlu bir atmosfer bekliyor. Aklımızdaki bütün olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp, şehir olarak bu maça yoğunlaşmalıyız. Kadıköy'den en iyi sonucu almamız gerekiyor ve bunu da başaracak güç bizde var" diye konuştu.