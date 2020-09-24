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Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran görevine başladı

Konya’nın Çeltik İlçe Kaymakamı olarak atanan Yusuf Beran Vuran görevine başladı.

Konya'nın Çeltik İlçe Kaymakamı olarak atanan Yusuf Beran Vuran görevine başladı.


Çeltik Kaymakamı Osman Sak'ın Denizli'nin Bozkurt ilçesine atanmasının ardından, 11.09.2020 tarihli bakanlık oluru ile Çeltik ilçe kaymakamı olarak atanan Yusuf Beran Vuran göreve başladı. Kaymakam Vuran, kaymakamlık personeli ve ilçe kurum amir ve müdürleri tarafından karşılandı. Tebrikleri makamında kabul eden Vuran, daha sonra ilçenin genel durumuyla ilgili kurum amir ve müdürlerin den bilgi aldı.

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