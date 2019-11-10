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Çeltik'te Atatürk'ü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Konya'nın Çeltik ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.


Tören, Çeltik 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından anma töreni Çeltik Kültür Merkezinde devam etti. Çeşitli okullardan öğrencilerin hazırlamış olduğu şiirler okunarak oratoryo gösterisi sergilendi.


Programa, Çeltik İlçe Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkan vekili Cumali Erdoğmuş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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